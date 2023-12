Exposition – Toussaint Louverture emprisonné au Château de Joux Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Catégories d’Évènement: Doubs

Début : 2024-03-29

fin : 2024-11-15 . À travers 10 panneaux installés autour du plan-relief du Château de Joux, l’exposition retrace les grandes étapes de la Révolution haïtienne, la première abolition de l’esclavage, l’action politique et militaire de Toussaint Louverture, son arrestation, son enfermement et ses conditions de détention au Château de Joux, sa mémoire en 2023.

L’accès à l’exposition est inclus dans les billets de visite guidée ou de parcours découverte. .

Château de Joux

La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs

