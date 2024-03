Chasse aux oeufs Rue des Haras Scaër, dimanche 31 mars 2024.

L’Apel St Joseph de Scaër organise une chasse aux œufs.

Le matin, les œufs seront à chasser sur le parcours réservé aux petits jusqu’à 5 ans et aux personnes à mobilité réduite ; un autre parcours sera dédié aux enfants de 6 à 12 ans.

L’après-midi, ce sera au tour des plus de 12 ans et des adultes de s’élancer sur les circuits.

Une restauration est prévue à midi saucisses frites au menu. .

Début : 2024-03-31 10:00:00

fin : 2024-03-31

Rue des Haras Boulodrome

Scaër 29390 Finistère Bretagne apelsaintjoseph29390@gmail.com

