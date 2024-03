Chasse aux oeufs Saint-Quentin Saint-Quentin, samedi 30 mars 2024.

Chasse aux oeufs Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne

Apportez votre panier et votre bonne humeur pour une chasse aux œufs mémorables !

Par groupe, et sur des créneaux définis, cherchez les œufs factices cachés dans les recoins des jardins du square Winston Churchill. Vous avez trouvé ? Bravo, repartez avec un sachet de véritables et savoureux chocolats !

Samedi 30 mars

Square Winston Churchill

Horaires 14h15, 15h15, 16h15, 17h15 (4 séances)

Pour les 2 à 10 ans Gratuit, Sur inscription préalable obligatoire, dans la limite des places disponibles inscription.animation@saint-quentin.fr / 03 23 06 30 44

En partenariat avec Leclerc, Monoprix, Auchan et Cora. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30

fin : 2024-03-30

Square Winston Churchill

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France inscription.animation@saint-quentin.fr

