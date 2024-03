Chasse aux œufs. Sagy, samedi 30 mars 2024.

Chasse aux œufs. Sagy Saône-et-Loire

Samedi 30 et dimanche 31 mars, lundi 1er avril 2024 de 11h à 17h C’est le chasse aux œufs revisitée à la ferme !

Cherchez durant votre parcours de visite, 2 galets de couleurs différentes et c’est gagné !

Les plus chanceux découvriront des galets verts qui permettront d’acquérir une plus grosse récompense.

Sur place les jeux, les animaux, bar et restauration rapide.

Tarif 9 € > 2 ans 9 9 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30

fin : 2024-04-01

555 Route des Petits Bois

Sagy 71580 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté les-animaux-des-petits-bois@orange.fr

L’événement Chasse aux œufs. Sagy a été mis à jour le 2024-03-15 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II