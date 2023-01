Chasse aux œufs de raies Agon-Coutainville Agon-Coutainville Catégories d’Évènement: Agon-Coutainville

Manche En compagnie de l’association AVRIL, suivez la présence des raies ovipares des côtes françaises à travers une animation ludique permettant de recenser les échouages de capsules d’œufs de raies dans le cadre de Sciences participatives CAPOERA. Inscription obligatoire.

