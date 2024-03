Chasse aux oeufs au Château Nogent-le-Rotrou, dimanche 31 mars 2024.

Chasse aux oeufs au Château Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

La règle du jeu ? Cherchez les œufs de la bonne couleur et composez la combinaison gagnante pour recevoir votre paquet de chocolat.

Visite gratuite du Château le matin

De 10h à 12h I ­Gratuit I Sans réservation

Rendez-vous à la traditionnelle Chasse aux œufs de Pâques ! La règle du jeu ? Comme l’année dernière, vous vous souvenez ? Cherchez les œufs de la bonne couleur et composez la combinaison

gagnante pour recevoir votre paquet de chocolats.

Défi Œufs d’Or des œufs en or sont bien dissimulés. Si vous en trouvez un, vous remportez une des belles pièces des pâtissiers chocolatiers de Nogent & Arcisses.

Chemin de la Roberty

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

