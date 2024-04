CHASSE AUX LAPINS DE PÂQUES AU CHÂTEAU DE TERRE-NEUVE Château de Terre-Neuve Fontenay-le-Comte, vendredi 26 avril 2024.

CHASSE AUX LAPINS DE PÂQUES AU CHÂTEAU DE TERRE-NEUVE Château de Terre-Neuve Fontenay-le-Comte Vendée

Les lapins et leurs œufs de Pâques sont de retour au château de Terre-Neuve et ont envahi le parc.

Munis d’une petite feuille les enfants devront les retrouver et compter le nombre de

lapins et d’œufs qu’ils voient. Une fois leur mission terminée ils pourront retourner à

l’accueil du château où ils seront récompensés

Informations pratiques

Les 30 et 31 mars et 1er avril puis tous les jours d’ouverture du 06 avril au 05 mai entre 13h30

et 17h30

Tarif 3 € par enfant gratuit pour les accompagnateurs.

Pour des informations complémentaires n’hésitez pas à contacter le château

• Par téléphone 02.51.69.17.75

• Par mail commercialterreneuve@gmail.com .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 13:30:00

fin : 2024-04-26 17:00:00

Château de Terre-Neuve 1 Rue Jarnigande

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire commercialterreneuve@gmail.com

