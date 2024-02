SORTIE NATURE, LES MAL AIMES Pôle des Espaces Naturels Saint-Denis-du-Payré, mercredi 8 mai 2024.

SORTIE NATURE, LES MAL AIMES Pôle des Espaces Naturels Saint-Denis-du-Payré Vendée

SORTIE NATURE « Présumés coupables »

‘Dame blanche’ , ‘oiseau du diable’, ‘ voleur de poule’… Partez à la (re) découverte des animaux mal aimés : Au cours d’une petite balade dans le village (3km) de St-Denis–du-Payré, nous chasserons les idées reçues qui planent autour de nombreuses espèces. Laissez-vous impressionner par l’intelligence de Maitre corbeau et apprenez-en plus sur les services rendus par Maitre renard.

Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la météo.

Sur réservation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 14:30:00

fin : 2024-05-08 16:30:00

Pôle des Espaces Naturels 2, Rue du 8 Mai

Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire rn.saintdenisdupayre@lpo.fr

