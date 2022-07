Chasse aux Kuriosités – Les Archi Kurieux Brest, 13 juillet 2022, Brest.

Partez à la découverte de Brest au travers d’une chasse aux trésors cachés de la ville. Explorez les rues et ruelles, observez les bâtiments pendant 1h30 pour retrouver les détails originaux et insolites photographiés par l’animateur.

Un conseil : ouvrez l’œil et levez la tête ! En fonction du niveau choisi, plus ou moins d’indices vous seront accordés pour faciliter votre découverte. Au cours du jeu, transformez-vous à votre tour en photographe et accomplissez des défis inédits.

Durant ce jeu d’observation (qui ne raconte pas l’histoire de la ville), vous êtes autonomes sur l’ensemble du parcours. Chaque famille dispose de son propre kit et organise sa recherche comme elle le souhaite. Nous limitons ainsi l’effet de groupe pour créer une expérience de visite en famille, comme si vous étiez en balade tous ensemble.

L’animateur qui vous accueille vous présentera le matériel et le principe du jeu et restera sur place pendant toute la durée de votre jeu pour vous donner un coup de pouce en cas de besoin.

Différents degrés de difficultés sont proposés :

Niveau 4-6 ans : famille avec enfants ne sachant pas lire.

Niveau 7-12 ans : famille avec enfants sachant lire.

Niveau Ado/Adulte : famille avec ados ou entre adultes.

Niveau Expert : entre adultes.

Durée : 1h30 à 2h

À partir de 4 ans

À titre indicatif, le parcours piéton représente environ 2 à 2.5 km.

Informations supplémentaires :

Il vous faudra prévoir des chaussures de marche, des vêtements adaptés à la météo et un appareil photo numérique ou un smartphone.

Accessible aux poussettes et fauteuils roulants.

Chiens tolérés si tenus en laisse.

————–

Connue pour son port de commerce, Brest n’en est pas moins Ville d’Art et d’Histoire. Riche de son passé militaire mais aussi ville bombardée lors de la Seconde Guerre Mondiale et reconstruite, elle a su renaître et brille aujourd’hui par son dynamisme. C’est aujourd’hui la première ville du Finistère.

+33 2 55 59 69 50 https://www.lesarchikurieux.fr/

