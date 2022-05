Championat de France d’échecs des clubs Chartres, 9 juin 2022, Chartres.

Championat de France d’échecs des clubs Chartres

2022-06-09 – 2022-06-19

Chartres Eure-et-Loir

La Fédération Française des Échecs remercie Jean-Pierre Gorges, maire de Chartres et Président de Chartres métropole, le club C’Chartres Échecs et son Président François Gilles, pour cet accueil en terre d’échecs. Chartres a en effet déjà accueilli le championnat de France des clubs en 2017, ainsi que le championnat de France toutes catégories en 2019. Chartres est aussi le club d’Alireza Firouzja, n°2 mondial et candidat au titre de champion du Monde.

Chartres accueillera le Top 16 d’échecs du 9 au 19 juin 2022, dans son Hôtel de Ville entièrement rénové qui offrira des conditions de jeu idéales aux 16 équipes en lice pour décrocher le titre de Champion de France par équipes. Bischwiller, champion en titre, tentera de conserver son trophée.

