Ces lieux qui nous lient Atelier de cartographie sensible Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville Caen, samedi 30 mars 2024.

Quels liens tissons-nous avec les paysages que nous traversons ? Et si c’était eux qui nous traversaient, nous habitaient ?

En écho aux expositions présentées au Pavillon et aux cartes de l’Atlas social de Caen installées devant la bibliothèque, Territoires pionniers vous propose de voyager dans ces lieux qui nous racontent en réalisant une carte sensible. Envisagée comme une expérience individuelle puis collective, la carte met en lumière les récits multiples de nos liens aux lieux.

Ouvert aux enfants à partir de 10 ans.

Avec Élisabeth Taudière, architecte et directrice de Territoires pionniers, et les représentant·es de la Bibliothèque Alexis de Tocqueville.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 15:00:00

fin : 2024-03-30 17:00:00

Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 15 Rue de Suède et Norvège

Caen 14000 Calvados Normandie reservations@chantierscommuns.fr

L’événement Ces lieux qui nous lient Atelier de cartographie sensible Caen a été mis à jour le 2024-02-19 par OT Caen la Mer