Simiane-la-Rotonde Alpes de Haute-Provence EUR 550 Stage cercle de femmes : yoga, méditation, analyse de rêves.

Venez vous offrir le bonheur d’un vrai temps de pause entre femmes ! Venez goûter à une rencontre essentielle et de qualité avec vous-même ! Venez oser pousser les portes de vos profondeurs ! carole.cernobori@gmail.com +33 9 52 25 09 17 https://terreciel.jimdofree.com/stages/ Simiane-la-Rotonde

