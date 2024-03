Cercle de chant et Relaxation sonore Cabinet musicothérapie Marcilly-lès-Buxy, vendredi 7 juin 2024.

Cercle de chant et Relaxation sonore Cabinet musicothérapie Marcilly-lès-Buxy Saône-et-Loire

Cercle de chant Pour le simple plaisir de s’assoir et de chanter, d’écouter et d’entremêler nos voix autour d’un répertoire de chant d’origines et de cultures différentes. Ce moment de pratique qui ne demande aucun prérequis est une invitation au voyage.

Relaxation sonore Au fil des saisons, venez profiter de visualisations portée par la musique, de méditation , de voyages sonores, de lecture de contes ou simplement redécouvrir le plaisir de se laisser porter par les chants d’Anna. 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 18:30:00

fin : 2024-06-07 21:00:00

Cabinet musicothérapie 7 Impasse des Bordenets

Marcilly-lès-Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lavoixducoeur71@gmail.com

