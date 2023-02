Soirée d’ouverture Perceptions Multiples Centre Culturel de Quartier La Brique Rouge, 21 mars 2023, Toulouse.

Soirée d’ouverture Perceptions Multiples Mardi 21 mars, 19h00 Centre Culturel de Quartier La Brique Rouge

Dans le cadre de Ville Pour Tous handicap visuel vi

Centre Culturel de Quartier La Brique Rouge 9 Rue Maria Mombiola, 31400 Toulouse, France Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station Empalot

05 36 25 20 61 https://briquerouge.toulouse.fr La Brique Rouge a ouvert ses portes, à Empalot, en septembre 2015. Cet équipement de 1580 m2 regroupe dans un même espace des acteurs municipaux et associatifs et offre plusieurs services : administratif, culturel, socioculturel…Ainsi la Brique Rouge abrite une mairie de quartier et un Point-Info Quartier, qui accueille les permanences des élus de proximité et de l’Assurance maladie.Une salle de spectacle de 246 placesLe lieu comprend aussi des espaces mutualisés comme un espace d’exposition, une grande salle polyvalente “Jean-Moulin” qui peut se transformer en salle de spectacle de 119 places assises et 246 places debout ; deux salles de réunions et différents locaux techniques.La Brique Rouge abrite également la MJC Toulouse-Empalot, qui a pris ses quartiers dans ces nouveaux espaces et comprend salles de musique, d’arts plastiques, de danse, l’Action jeunes et des espaces dédiés au personnel.Programmation et activités à télécharger, format.pdfLa saison culturelle septembre 2020 – janvier 2021Les activités de pratique amateur 2020-2021 Les tarifs 2020/2021 des activités de pratique amateur

Perceptions Multiples est un temps fort pour rendre accessible les arts vivants aux publics déficients visuels. Pour cette soirée d’ouverture, La Brique Rouge accueillera Marie-Odile Colombié pour son exposition Un regard du bout des doigts, le Folâtre Cabinet et son atelier de dactylographie ainsi que Jean-Pierre Brouillaud pour une lecture-spectacle de ses carnets de voyages d’une canne blanche.

Co-organisé avec le Théâtre du Grand Rond, le Centre de Transcription en Braille (CTEB), Les chemins Buissonniers, la saison Mario’, l’Institut des Jeunes Aveugle & l’UNADEV.

Découvrez le programme complet :

Du lun. 20 au ven. 31 mars : exposition Un regard du bout des doigts de Marie-Odile Colombié / La Brique Rouge

Jeu. 23 mars : spectacle Tout le monde peut en cacher un autre par la Cie de l’Autre / Théâtre du Grand Rond

Mar. 28 mars : rencontre professionnelle Accessibilité du spectacle vivant aux personnes déficientes visuelles / La Brique Rouge

Jeu. 6 avr. : projection/débat Nostalgie de la Lumière & Entre-sort épistolaire par le Folâtre Cabinet / Cinéma Le Cratère

Ven. 7 avr. : visite du Centre de Transcription en Braille

Du mar. 11 au sam. 15 avr. : apéro/spectacle avec l’humoriste Norbert Rocher alias Miro / Théâtre du Grand Rond

Sam. 15 avr. : médiation marionnette pour les publics déficients visuels / La Brique Rouge

Mer. 26 avr. : spectacle L’Ogresse Poilue par l’ô Possum Cie et Entre-sort épistolaire par le Folâtre Cabinet / La Brique Rouge

Jeu 27 avr. : spectacle L’Imposture par Bug Up Cie / Théâtre du Grand Rond et Marionnettissimo



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-21T19:00:00+01:00

2023-03-21T20:30:00+01:00

Droits réservés