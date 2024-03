LA PETITE SOURIS COMEDIE DE LA ROSERAIE Toulouse, samedi 11 mai 2024.

Hé mon p’tit loup ! Tu connais la petite souris ? Ce petit animal rigolo qui vient chercher tes dents sous l’oreiller, pas vrai ?Mais est-ce que tu sais que cette coquine a une vie bien remplie ? Cette année, elle va tout vous raconter ! Courageuse et aventurière, elle vit au pays des souris, mais un jour elle va faire une rencontre inattendue, et devine quoi ? La petite souris va recevoir une mission super importante ! Elle va devoir partir à la recherche de milliers de trésors, et elle va même vous apprendre comment vous brosser les dents comme de vrais petits chefs ! Alors, es-tu prêt(e) pour une histoire palpitante pleine de rires et de surprises pour toi et ta famille ? Et la cerise sur le fromage, c’est que ce spectacle a été créé avec l’aide précieuse d’un vrai dentiste !

Tarif : 10.00 – 10.00 euros.

Début : 2024-05-11 à 10:30

COMEDIE DE LA ROSERAIE 156 BIS AVENUE DE LAVEUR 31500 Toulouse 31