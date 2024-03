LA FANTASTIQUE HISTOIRE DU ROI DES JEUX COMEDIE DE LA ROSERAIE Toulouse, samedi 11 mai 2024.

Une histoire interactive amusante, touchante, et décalée.Un spectacle adapté de la légende du Roi des jeux ou comment un serviteur va donner une bonne leçon à son maître ? . Il y a longtemps, le courage et l’imagination d’un serviteur sauva tout un peuple de la colère de leur roi. Le jeu inventé pour occuper sa majesté était d’une telle instruction que le roi tomba subjugué au point que cela changea sa vie et celle de son peuple… Du jonglage au mime, tous les arts mènent au roi des jeux ou plutôt au jeu des rois.Une aventure familiale qui va vous donner envie de découvrir ce jeu mondialement connu : Le roi des jeux . Tous les ingrédients sont réunis dans ce récit ludique pour vous faire passer un bon moment.

Tarif : 12.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-05-11 à 15:00

COMEDIE DE LA ROSERAIE 156 BIS AVENUE DE LAVEUR 31500 Toulouse 31