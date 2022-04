CENTRALE FÊTE Segré-en-Anjou Bleu, 2 juillet 2022, Segré-en-Anjou Bleu.

CENTRALE FÊTE Rue du carreau – Bois II Nyoiseau Segré-en-Anjou Bleu

2022-07-02 17:00:00 – 2022-07-02 02:00:00 Rue du carreau – Bois II Nyoiseau

Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Centrale 7 fête l’été et vous invite à une soirée d’animations, de concerts et d’expos.

Plus d’informations à venir.

Centrale fête proposée le samedi 2 juillet 2022 à Nyoiseau.

contact@centrale7.net +33 2 41 61 30 34 http://centrale7.net/

