UNE IDEE GENIALE CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE Le Havre, 16 juin 2024, Le Havre.

Le Théâtre du Palais-Royal en accord avec le théâtre MichelPrésententUne comédie de Sébastien CastroMISE EN SCENE : José Paul et Agnès BouryAssistant metteur en scène : Guillaume RubeaudLumières : Laurent BéalDécor : Jean HassCostumes : Juliette Chanaud.Avec(Rôle de Thomas, Cédric et Jules) Sébastien Castro(Rôle d’Arnaud) José Paul(Rôle de Catherine) Agnès Boury(Rôle de Marion) Laurence PorteilUNE IDEE GENIALEQue faire quand l’être que vous aimez craque pour Quelqu’un d’autre ?Rien de plus simple : éliminez « l’autre » !Pour cela, trouvez son sosie et demandes-lui de dégoûter la personne que vous aimez.Une idée géniale !A moins que le sosie ne se retrouve nez à nez avec l’original…

Tarif : 39.00 – 49.00 euros.

Début : 2024-06-16 à 16:00

CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE QUAI DE LA REUNION 76600 Le Havre