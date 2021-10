Lille Casino Barrière de Lille Lille, Nord CAROLINE VIGNEAUX – Croque la pomme Casino Barrière de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Caroline Vigneaux ne perd pas de temps ! À peine a-t-elle quitté la robe qu’elle décide de croquer la pomme, mais pas seulement. Elle dit des gros mots, fait des grimaces, dépense une énergie folle, tout ça parce qu’elle n’a toujours pas digéré l’histoire d’Adam et Eve. Détails historiques et blagues crues épicent ce spectacle savamment mitonné.

Après “Caroline Vigneaux quitte la robe”, l’avocate devenue humoriste plaide la cause des femmes dans un spectacle désopilant, truffé de vérités historiques et de blagues crues. Casino Barrière de Lille 777 pont de Flandres, 59777 LILLE Lille Fives Nord

