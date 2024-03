CARL VERMONT « EN STEREOCHROME » La Manufacture Chanson Paris, vendredi 5 avril 2024.

CARL VERMONT « EN STEREOCHROME » On décèle, chez Carl Vermont, la saudade solaire d’un Henri Salvador comme la malice d’un Mathieu Boogaerts, le tout baigné de bruines tropicales façon Polo & Pan et de guitares au généreux pedigree. Vendredi 5 avril, 20h30 La Manufacture Chanson réservation sur la billetterie Manufacture Chanson — tarifs 16€/13€/11€/3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T20:30:00+02:00 – 2024-04-05T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-05T20:30:00+02:00 – 2024-04-05T22:00:00+02:00

Avec ”Stereochrome”, 1er EP paru fin 2023, l’artiste multi-facettes Carl Vermont fait la part belle à une indie french pop pétillante, aux textes ouvragés et oniriques. L’écriture puise son inspiration dans les thèmes du voyage et de l’aventure intérieure, de l’enfance, du multivers…

Avec une certaine élégance picturale et un vif attrait pour le rétro-futurisme. Le tout, porté par une production espiègle, oscillant entre héritage rétro et nappage électro, ainsi qu’un ébouriffant univers visuel.

Site internet : www.carlvermont.com

Facebook : https://www.facebook.com/carl.vermont.3

Instagram : https://www.instagram.com/carlvermont/?hl=fr

La Manufacture Chanson 124 avenue de la république 75011 paris Paris 75011 Quartier de la Folie-Méricourt Île-de-France 0143581994 https://www.manufacturechanson.org/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.manufacturechanson.org/evenement/05-04-2024-20-30-carl-vermont-en-stereochrome »}] [{« link »: « http://www.carlvermont.com »}, {« link »: « https://www.facebook.com/carl.vermont.3 »}]

Paris concert

Carl Vermont