CARL HENRI MORISSET 4TET Le Baiser Salé Paris, jeudi 11 avril 2024.

Ce nouveau quartet se réunit autour des compositions de Carl Henri Morisset, reflet de ses racines et influences du konpa (musique d’Haïti) au jazz en passant par la soul.

En réunissant des musiciens aux multiples influences, ce quartet puise dans l’essence des musiques traditionnelles pour en extraire ce qu’il se fait de plus entrainant et puissant. Chaque musicien se répond et s’assemble autour de compositions jazz/soul et de la Great Black Music. Autour de Carl Henri Morisset, on retrouve le bassiste Juan Villaroel, le saxophoniste Mounir Sefsouf et le batteur Théo Moutou. Il s’agit d’un voyage autour du jazz en passant par toutes les multiples influences des membres du groupe.

