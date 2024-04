Cap ou pas cap avec Sara Gavioli ! Médiathèque José Cabanis Toulouse, jeudi 11 juillet 2024.

Cap ou pas cap avec Sara Gavioli ! Peux-tu imiter une écrevisse, un ours, un caméléon, un hippopotame ? Jeudi 11 juillet, 15h00 Médiathèque José Cabanis

Jeudi 11 juillet à 15h

Peux-tu imiter une écrevisse, un ours, un caméléon, un hippopotame ? L’imitation est un puissant moyen d’apprentissage ! On travaille notre motricité tout en rigolant et nous découvrons les animaux en même temps que notre propre corps.

à partir de 4 ans

Inscription à bibliotheque.nomade@mairie-toulouse.fr

Bibliothèque nomade – Bus n°3 – Parc Saint Martin du Touch

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Atelier Jeune