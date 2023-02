STAGE ESCALADE ET MULTIACTIVITES CAP JUNIORS Poitiers, Centre du Porteau Poitiers Catégories d’Évènement: Poitiers

STAGE ESCALADE ET MULTIACTIVITES CAP JUNIORS Poitiers, Centre du Porteau, 9 juillet 2023, Poitiers. STAGE ESCALADE ET MULTIACTIVITES 9 – 15 juillet CAP JUNIORS Poitiers, Centre du Porteau

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. CAP JUNIORS Poitiers, Centre du Porteau 80 rue du Porteau, 86000 Poitiers Les Côteaux de Saint-Saturnin Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine Stage d’escalade réalisés sous la direction d’un responsable technique qui organise les différentes séances. Les stagiaires grimpent sur le mur artificiel du centre et profitent de la proximité d’un superbe parc aventures dans les arbres, le Funforest, pour varier les plaisirs. Possibilité de sorties sur falaises. Sans oublier des activités loisirs proposées en parallèle grâce aux nombreuses possibilités sur, et à proximité du centre. Au programme : – 5 séances d’escalade sur le mur artificielle du centre : les règles de sécurité, s’équiper, choisir un parcours adapté, assurer un partenaire, descendre en rappel … Le moniteur sera toujours présent pour veiller à la sécurité et apprendre aux jeunes les différentes techniques. – Possibilité de sortie falaise, selon météo et disponibilité des falaises. – 1 parcours aventure dans les arbres. Amateurs de sensations, faites le pas ! – Des temps d’activités diverses pour varier les plaisirs : sortie au Futuroscope, baignade, jeux traditionnels, activités manuelles….

