Café vinyles Médiathèque L’Uni-Vert Scaër, lundi 18 mars 2024.

Café vinyles Médiathèque L’Uni-Vert Scaër Finistère

Découverte des quartiers de New York qui ont vu naître certains genres musicaux et des stars de la pop culture.

Une nouvelle séance Café Vinyles menée par Gilbert et Delphine, en rythme, et qui vous fera voyager jusqu’en Amérique. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-18 10:30:00

fin : 2024-03-18

Médiathèque L’Uni-Vert 10 Rue René Le Hamp

Scaër 29390 Finistère Bretagne lunivert@scaer.bzh

L’événement Café vinyles Scaër a été mis à jour le 2024-02-29 par OT QUIMPERLE LES RIAS