Café vinyle à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris, samedi 1 juin 2024.

Le samedi 01 juin 2024

de 15h30 à 16h30

.Public adultes. gratuit

Dans le cadre des 50 ans de la bibliothèque Andrée Chedid, nous vous proposons d’apporter vos disques préférés des années 1970, les bibliothécaires vous présenteront aussi leurs coups de cœur. L’occasion d’écouter et d’échanger sur cette époque riche et novatrice musicalement. Pour accompagner cette écoute, un café et des douceurs sucrés vous seront proposés.

Sur inscription, pour adultes

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015

Contact : +33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/ https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/

