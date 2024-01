Théâtre/ Côté Rocher « Coach-moi si tu peux » Café Théâtre Côter Rocher Rocamadour, samedi 20 janvier 2024.

Rocamadour Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 20:30:00

fin : 2024-01-20

Après le succès de La Cerise sur le gâteux et Nos femmes nos gosses nos emmerdes, retrouvez Xavier Guibert dans cette comédie. Après deux ans de vie commune, Marie décide de mettre un terme à la relation tumultueuse qu’elle menait avec Alex. Ce trentenaire, radin, misogyne et menteur qui enchaîne les râteaux, va alors décider de faire appel à un coach, pour connaître les ficelles d’une relation stable et durable, et essayer enfin de vous comprendre, vous les femmes ! Mesdames, la mise à jour de votre homme est enfin disponible ! Messieurs, venez apprendre à devenir un parfait gentleman !

19 EUR.

Café Théâtre Côter Rocher

Rocamadour 46500 Lot Occitanie



