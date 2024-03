Café de l’Europe « Élections européennes : déroulement et enjeux » BFM de Limoges Limoges, mardi 19 mars 2024.

Café de l’Europe « Élections européennes : déroulement et enjeux » Café de l’Europe à l’occasion des élections européennes qui, en France, auront lieu le dimanche 9 juin 2024 et permettront l’élection de 81 députés européens pour la France. Mardi 19 mars, 17h30 BFM de Limoges Entrée libre

Du 6 au 9 juin 2024, les élections européennes permettent aux citoyens européens de désigner leurs représentants au Parlement européen.

En France, elles auront lieu le dimanche 9 juin 2024 et permettront l’élection de 81 députés européens pour la France.

Quels sont les candidats en lice ? Quel sera leur rôle une fois élus ? Comment le vote se déroule-t-il ? Quels sont les enjeux d’une telle élection où plus de 400 millions d’électeurs des 27 États membres vont élire 720 députés européens ?…

Afin de répondre à ces interrogations et bien d’autres, Daniel Bernussou et Jean-Pierre Foulletier (administrateurs de la Maison de l’Europe – EUROPE DIRECT Limousin) animeront un café de l’Europe sur « Elections européennes : déroulement et enjeux ».

BFM de Limoges 2, place aimé Césaire Limoges Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

