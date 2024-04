Voisins d’ailleurs Médiathèque de Cussac Cussac, samedi 27 avril 2024.

Voisins d’ailleurs Collection de gravures racontant les souvenirs d’enfance de personnes, nées à l’étranger et qui sont aujourd’hui établies en Limousin. 27 avril – 31 mai Médiathèque de Cussac Entrée libre

Début : 2024-04-27T14:30:00+02:00 – 2024-04-27T17:30:00+02:00

Fin : 2024-05-31T09:30:00+02:00 – 2024-05-31T12:30:00+02:00

Une exposition de Marianne Tixeuil, intitulée « Voisins d’ailleurs ».

Après « Jòjò, petit lemosin, collection de gravures » racontant les souvenirs d’enfance de son mari né en 1950 à Saint Mathieu, Marianne Tixeuil est partie pour une récolte auprès de personnes nées à l’étranger et qui, aujourd’hui, sont installées définitivement en Limousin.

Elle leur a demandé de raconter un de leurs souvenirs ou le portrait d’une personne qui les a marqués dans leur enfance et en a réalisé la gravure.

Chacun a expliqué également ce qui l’a attiré ici plus qu’ailleurs pour s’installer définitivement.

Les histoires sont sans prétention révélant parfois un pan de l’histoire, une guerre, … Quant au choix de la Haute Vienne pour lieu de vie, la nature, le climat, la gentillesse des gens, les propriétés peu onéreuses sont le plus souvent mis en avant.

Marianne a gravé 33 souvenirs ; ils sont anglais (surtout), écossais, allemands, belge, néerlandais, mais aussi, américain, cubain, kényan,mexicain, …

