Cabaret de l’exil Aubervilliers Aubervilliers Catégories d’évènement: Aubervilliers

Seine-Saint-Denis

Cabaret de l’exil Aubervilliers, 19 octobre 2022, Aubervilliers. Cabaret de l’exil Théâtre équestre Zingaro 176 avenue Jean Jaurès Aubervilliers

2022-10-19 – 2022-03-27 Théâtre équestre Zingaro 176 avenue Jean Jaurès

Aubervilliers Seine-Saint-Denis EUR 37 ans après la création de son premier “Cabaret équestre”, Bartabas revient à cette forme conviviale pour partager les musiques et chansons qui rappellent un pays quitté mais jamais oublié et renouent le lien secret vers des racines ancestrales. Spectacles Théâtre équestre Zingaro 176 avenue Jean Jaurès Aubervilliers

