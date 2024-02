Cabaret Burlesque Le Burlesque Klub Guise, samedi 30 mars 2024.

Cabaret Burlesque Le Burlesque Klub Guise Aisne

Mises en sce`nes soigne´es, esthe´tique re´tro a` grand renfort de plumes et paillettes caracte´risent ce spectacle empreint de bonne humeur et a` l’e´nergie communicative.

Créé par l’effeuilleuse Valentina del Pearls, Le Cabaret Burlesque se situe dans la grande ligne´e de l »entertainment » a` l’ame´ricaine. A` la manie`re d’un cours illustre´, la troupe du Burlesque Klub de´cortique toutes les facettes du mouvement avec des nume´ros poe´tiques, dro^les ou totalement kitsch. Mises en sce`nes soigne´es, esthe´tique re´tro a` grand renfort de plumes et paillettes caracte´risent ce spectacle empreint de bonne humeur et a` l’e´nergie communicative.

Mais c’est le Burleque ? « C’est la grand-mère du strip-tease ! »

Divertissement mêlant cabaret coquin et comédie légère, le burlesque connut ses heures de gloire à la fin du XIXe siècle dans les cabarets parisiens puis aux Etats-Unis, des années 20 à 60, avec le règne de la pin-up. Remis au goût du jour dans les années 90 sous le nom de neo ou new-burlesque, il s’épanouit dans des milieux alternatifs associés à la contre-culture. Aujourd’hui, le Burlesque, c’est un spectacle à la fois sexy et féministe, populaire et arty, drôle et élégant, proposant une autre vision du corps, de la féminité…

AVEC Distribution en alternance ÉCRIT PAR Valentina Del Pearls

MIS EN SCÈNE PAR Valentina Del Pearls 1010 10 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 20:00:00

fin : 2024-03-30 21:30:00

Cité Familistère

Guise 02120 Aisne Hauts-de-France theatre@familistere.com

L’événement Cabaret Burlesque Le Burlesque Klub Guise a été mis à jour le 2024-02-23 par SIM Hauts-de-France Aisne Tourisme Admin