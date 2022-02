BROCANTE Ville-sur-Illon Ville-sur-Illon Catégories d’évènement: Ville-sur-Illon

BROCANTE Ville-sur-Illon, 3 juillet 2022, Ville-sur-Illon.
Rue 2ème Db 8 Cour de l'école et sous le préau

2022-07-03 06:00:00 – 2022-07-03 18:00:00

Ville-sur-Illon Vosges
Brocante

Entrée gratuite

Inscription par téléphone au 03 29 36 53 04

Se munir d’une pièce d’identité – Restauration rapide sur place

bisvalph4@gmail.com +33 3 29 36 53 04

