Brocante Leschelle Leschelle Catégories d’évènement: Aisne

Leschelle

Brocante Leschelle, 3 juillet 2022, Leschelle. Brocante

Leschelle Aisne

2022-07-03 – 2022-07-03 Leschelle

Aisne Leschelle La commune de Leschelle organise sa brocante.

Animations :

Fête foraine

Expositions de véhicules anciens

Marche campagnard

Restauration sur place. La commune de Leschelle organise sa brocante.

Animations :

Fête foraine

Expositions de véhicules anciens

Marche campagnard

Restauration sur place. mairieleschelle@orange.fr +33 3 23 97 04 97 La commune de Leschelle organise sa brocante.

Animations :

Fête foraine

Expositions de véhicules anciens

Marche campagnard

Restauration sur place. Office de Tourisme du Pays de Thiérache

Leschelle

dernière mise à jour : 2022-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Leschelle Autres Lieu Leschelle Adresse Leschelle Aisne Ville Leschelle lieuville Leschelle Departement Aisne

Leschelle Leschelle Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/leschelle/

Brocante Leschelle 2022-07-03 was last modified: by Brocante Leschelle Leschelle 3 juillet 2022 Leschelle Aisne

Leschelle Aisne