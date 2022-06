Brocante à Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts, 3 juillet 2022, Villers-Cotterêts.

Brocante à Villers-Cotterêts

Rue de la Marlière Villers-Cotterêts Aisne

2022-07-03 – 2022-07-03

Villers-Cotterêts

Aisne

Brocante de quartier, avec animations et jeux pour enfants et concours de pétanque. Buvette et restauration sur place. Pour vous inscrire, contactez le 06.86.65.19.59 ou le 03.60.71.92.80

©pixabay (5)

Villers-Cotterêts

