Rue Pierre Timbaud Laon Aisne

2022-11-06 09:00:00 – 2022-11-06 17:00:00 Laon

Aisne Brocante organisée par l’association Saint-Marcel

Moins de 50 exposants / restauration (gaufres maison) et buvette sur place / vente réservée à l’association RV au gymnase Gilbert-Lavoine de 9h à 17h ! Brocante organisée par l’association Saint-Marcel

