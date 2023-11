Les 10 Commandements – L’Envie d’Aimer – La Seine Musicale, Boulogne-Billancourt La Seine Musicale – La Grande Seine, 8 juin 2024, BOULOGNE BILLANCOURT.

Les 10 Commandements – L’Envie d’Aimer – La Seine Musicale, Boulogne-Billancourt La Seine Musicale – La Grande Seine. Un spectacle à la date du 2024-06-08 à 20:30 (2024-06-05 au ). Tarif : 25.0 à 89.0 euros.

Les 10 Commandements, l’Envie d’Aimer » arrive sur scène en 2024 dans une nouvelle version et pour une exceptionnelle tournée en France . Mise en scène et chorégraphies inédites, nouveau casting, l’histoire de Moïse à qui Dieu a transmis les tables de la loi est interprétée dans une version résolument moderne. Avec les grandes chansons originales, réarrangées par Pascal Obispo et des titres inédits , » Les 10 Commandements, l’Envie d’Aimer », l’événement musical de 2024. Les 10 Commandements Les 10 Commandements

Votre billet est ici

La Seine Musicale – La Grande Seine BOULOGNE BILLANCOURT Ile Seguin Hauts-de-Seine

25.0

EUR25.0.

