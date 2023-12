PAULO – A travers Champs Boulleret, 3 décembre 2023, Boulleret.

Boulleret,Cher

PAULO reprend la route pour cette saison avec son spectacle » A Travers Champs ».

Venez découvrir cet humoriste à Boulleret.

2024-02-17 fin : 2024-02-17 . 19 EUR.

Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire



PAULO is back on the road this season with his show « A Travers Champs ».

Come and discover this comedian in Boulleret

PAULO vuelve a la carretera esta temporada con su espectáculo « A Travers Champs ».

Venga a descubrir a este cómico en Boulleret

PAULO geht in dieser Saison mit seiner Show « A Travers Champs » wieder auf Tournee.

Entdecken Sie diesen Humoristen in Boulleret

