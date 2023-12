Soirée Moules Frites de la JSB Fanfare Boulleret Catégories d’Évènement: Boulleret

Début : 2024-02-03 20:00:00

fin : 2024-02-03 Soirée spéciale au cours de laquelle vous aurez l’occasion de déguster de délicieuses moules accompagnées de frites. L’événement sera animé par Guillaume Genty, un talentueux artiste qui saura vous divertir avec sa musique entraînante..

