Visites guidées de l’Unité d’Habitation Boulevard Périphérique du Stade Firminy, lundi 12 février 2024.

Firminy Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-12

fin : 2024-12-31

Venez découvrir la dernière des 5 Unités d’Habitation de Le Corbusier construite entre 1965 et 1967. Découvrez l’appartement-témoin, l’école-maternelle et la vue imprenable depuis le toit-terrasse… à plus de 50 m de haut !

EUR.

Boulevard Périphérique du Stade Site Le Corbusier, Maison de la Culture

Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Mise à jour le 2023-10-27 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès