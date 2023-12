Rando active – Bonaguil Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 09:00:00

fin : 2024-01-19 L’association Les Chemins de Thézac organise une randonnée active de 11km, avec un dénivelé de 300m, animée par Yves. Rendez-vous au parking du Château (en haut)..

Bonaguil

Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

