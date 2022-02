Bienvenue à la chèvrerie Myrtille et Compagnie Nouvron-Vingré Nouvron-Vingré Catégories d’évènement: Aisne

2022-06-25 16:30:00 – 2022-06-25 18:00:00

Chez Myrtille & Compagnie, Magali vous présentera son troupeau de chèvres. Parmi elles, vous aurez peut-être la chance d'apercevoir Prune, la première chevrette ayant vu le jour sur l'exploitation. Après les avoir cajolées, assistez au nourrissage ainsi qu'à la traite. Après la visite, vous aurez la possibilité de passer à la boutique pour faire le plein de produits frais. A partir de 3 ans / 25 pers. max. Programme susceptible d'évoluer selon les conditions sanitaires. Assurez-vous du maintien de la sortie et des conditions de participation à l'évènement en contactant l'organisateur. ot@retzenvalois.fr +33 3 23 96 55 10

