Bien gérer ses mots de passe et sécuriser ses données EPN Maison de la formation et de la jeunesse Martigues, mercredi 22 mai 2024.

Bien gérer ses mots de passe et sécuriser ses données Nous verrons ensemble les bonnes pratiques à adopter pour gérer efficacement vos mots de passes. 22 mai et 20 juin EPN Maison de la formation et de la jeunesse gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-22T14:00:00+02:00 – 2024-05-22T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-20T14:00:00+02:00 – 2024-06-20T17:00:00+02:00

Présentation

Choisissez et retenez un mot de passe effiace; découvrez l’utilisation des coffres-forts de mots de passes et d’autres solutions.

En savoir plus

Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.

Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.

Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.

Nos espaces sont labellisés SUD LABS par la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

Inscription depuis https://logen.ville-martigues.fr

Localisation

EPN Maison de la formation et de la jeunesse quai Lucien Toulmond, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

mot de passe sécuriser