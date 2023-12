Nuit de la lecture : le corps BibOC Blangy-sur-Bresle, 19 janvier 2024, Blangy-sur-Bresle.

Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 17:00:00

fin : 2024-01-19 20:30:00

Les prochaines Nuits de la lecture, organisées pour la troisième année consécutive par le Centre national du livre sur proposition du ministère de la Culture, se tiendront du 18 au 21 janvier 2024 au cours de quatre soirées. Elles seront cette année sur le thème du corps.

Rendez-vous à la BibOC le vendredi 19 janvier de 17h00 à 20h30.

Sélection d’ouvrages jeunesse et adultes sur le corps

17h30 : histoire sur le corps pour les enfants / atelier manuel marionnettes à doigts

18h30 : séance de jeux de société sur le corps / jeux crées : jeu m’habille / jeux de coordination et d’observation, devine tête

Jeu « la mallette d’Alex » (trivial poursuit sur le corps fabriqué par un groupe d’enfants de l’ALSH et de la BIBOC

19h30 : quiz sur le corps (littérature / cinéma / sciences)

Infos : 02 35 93 23 31.

BibOC

Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-12-20