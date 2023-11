Cercle de lecture Bibliothèque municipale Gramat, 28 novembre 2023, Gramat.

Gramat,Lot

La passion de la lecture, ça se partage!

Un mardi par mois, un groupe d’amateurs de littérature se rassemble autour d’auteurs connus ou moins connus, français ou étrangers, classiques ou récents, à suspense ou poétiques, noirs ou à l’eau de rose

Un moment pour échanger dans une bonne entente et découvrir des petits bijoux.

2023-11-28 14:30:00 fin : 2023-11-28 16:30:00. EUR.

Bibliothèque municipale avenue Paul Mazet

Gramat 46500 Lot Occitanie



Share your passion for reading!

One Tuesday a month, a group of literary enthusiasts get together to read books by well-known and lesser-known authors, French and foreign, classic and recent, suspenseful and poetic, dark and light-hearted

A time for exchanging ideas and discovering new gems

Comparta su pasión por la lectura

Un martes al mes, un grupo de aficionados a la literatura se reúne para leer libros de autores conocidos y menos conocidos, franceses y extranjeros, clásicos y recientes, de suspense y poéticos, oscuros y desenfadados

Es un momento para compartir ideas y descubrir nuevas joyas

Die Leidenschaft für das Lesen muss man teilen!

An einem Dienstag im Monat versammelt sich eine Gruppe von Literaturliebhabern um bekannte und weniger bekannte, französische und ausländische, klassische und neue, spannende und poetische, schwarze und rosarote Autoren

Ein Moment, um sich in einer guten Atmosphäre auszutauschen und kleine Juwelen zu entdecken

Mise à jour le 2023-10-29 par OT Vallée de la Dordogne