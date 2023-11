L’heure du conte Bibliothèque Municipale Gramat Catégories d’Évènement: Gramat

Lot L’heure du conte Bibliothèque Municipale Gramat, 8 novembre 2023, Gramat. Gramat,Lot Lectures d’albums pour les petits de 2 à 6 ans.

2023-11-08 11:30:00 fin : 2023-11-08 12:00:00. EUR.

Bibliothèque Municipale avenue Paul Mazet

Gramat 46500 Lot Occitanie



Book readings for children aged 2 to 6 Lecturas de libros para niños de 2 a 6 años Albumlesungen für Kleinkinder von 2 bis 6 Jahren Mise à jour le 2023-10-29 par OT Vallée de la Dordogne

