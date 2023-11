Atelier d’écriture Bibliothèque municipale Gramat, 7 novembre 2023, Gramat.

Gramat,Lot

On y écrit des histoires, des récits, des contes, des poèmes…

Les productions finissent par être lues à voix haute

L’atelier est encadré par les participants qui le souhaitent à tour de rôle

Pour adultes.

2023-11-07 14:00:00 fin : 2023-11-07 16:00:00. EUR.

Bibliothèque municipale

Gramat 46500 Lot Occitanie



We write stories, narratives, fairy tales, poems…

Productions end up being read aloud

Participants take it in turns to take part in the workshop

For adults

Escriben historias, narraciones, cuentos, poemas…

Al final, los trabajos se leen en voz alta

Los participantes se turnan para participar en el taller

Para adultos

Hier werden Geschichten, Erzählungen, Märchen und Gedichte geschrieben.

Die Produktionen werden schließlich laut vorgelesen

Der Workshop wird abwechselnd von den Teilnehmern betreut, die dies wünschen

Für Erwachsene

