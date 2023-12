Les 4 Mousquetaires Bibliothèque Les Jacobins Fleury-les-Aubrais, 24 mai 2024, Fleury-les-Aubrais.

Les 4 Mousquetaires Vendredi 24 mai 2024, 20h00 Bibliothèque Les Jacobins GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-24T20:00:00+02:00 – 2024-05-24T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-24T20:00:00+02:00 – 2024-05-24T21:00:00+02:00

Enfants des années 80, l’imaginaire de la compagnie a été nourri au grain des différentes séries et films d’animation de l’époque, mettant pour certains en scène les héros mythiques de la littérature, tel Ulysse 31, Le Tour du Monde en 80 jours ou encore Les Trois Mousquetaires.

Ces derniers restent pour notre génération, gravés sous les traits d’une bande de chiens joyeux, débonnaires et valeureux, affrontant les périls les plus divers. L’œuvre originale y était pour autant dûment respectée, permettant ainsi la découverte par le plus grand nombre, de tout un pan de l’Histoire de France.

Le spectacle propose de parcourir les 67 chapitres du best-seller de Dumas en une heure et des poussières, dans un rythme effréné, alternant chansons originales, saynètes et parties narratives. D’Artagnan, Athos, Portos et Aramis, Milady De Winter, le cardinal de Richelieu et toutes ces figures mythiques, ancrées dans l’imagerie populaire, sont incarnés successivement, par quatre comédien.nes – chanteur.ses. La musique devient le socle d’une convergence harmonieuse entre Dumas, La compagnie La Douce et les spectateurs.

Près de la bibliothèque Les Jacobins – GRATUIT

Bibliothèque Les Jacobins 42 rue du Onze-Novembre, Fleury les Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 83 31 20 https://www.facebook.com/bibliothequedefleury/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 83 09 51 »}]

Spectacle Bibliothèque

J.Papillard