BALADES VERTES EN HAUTE MARNE-UNE LIMITE PLANÉTAIRE DE PLUS ATTEINTE Saint-Loup-sur-Aujon, samedi 2 mars 2024.

Tout public

Depuis son invention au début du 20ème siècle par Fritz Haber, l’azote chimique et ses applications, a permis de multipler la production alimentaire et à la population mondiale d’humains d’exploser, mais aussi de poser de gros problèmes de pollution ou d’atteinte à la biodiversité. Nous verrons, au cours d’une balade à travers bois et champs, la situation historique que nous avons créée, et les solutions pour essayer de remplacer cet azote artificiel.

RDV à 14 h sur la place à Eriseul

Animateur: Pierre Denis .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02

fin : 2024-03-02

Saint-Loup-sur-Aujon 52210 Haute-Marne Grand Est naturehautemarne@laposte.net

