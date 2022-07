Balade naturaliste nocturne : découverte des vers luisants et des papillons de nuit à la pleine lune Plouguerneau Plouguerneau Catégories d’évènement: Finistère

Plouguerneau

Balade naturaliste nocturne : découverte des vers luisants et des papillons de nuit à la pleine lune Plouguerneau, 12 août 2022, Plouguerneau. Balade naturaliste nocturne : découverte des vers luisants et des papillons de nuit à la pleine lune

Lieu-dit Kroaz Kenan Parking Plouguerneau Finistère Parking Lieu-dit Kroaz Kenan

2022-08-12 – 2022-08-12

Parking Lieu-dit Kroaz Kenan

Plouguerneau

Finistère Plouguerneau La Mairie de Plouguerneau propose dans le cadre de son Atlas de la biodiversité une balade naturaliste nocturne riche en découvertes !

Le long de la coulée verte, il s’agira d’observer les vers luisants et les papillons de nuit, en compagnie d’Antoine, Gaël et Marie, naturalistes volontaires de la Commune, qui oeuvrent toute l’année à la connaissance de la biodiversité de Plouguerneau dans le cadre de sa démarche d’Atlas de la biodiversité. Observer, comprendre, s’immerger dans la nature la nuit… c’est à une expérience poétique et sensorielle que nous vous convions ! Informations pratiques :

À destination de tous les publics, à partir de 6 ans

Jauge : 20 personnes

Emmenez vos bottes et vos lampes torches ! Réservation auprès de l’Office du tourisme +33 2 98 04 70 93 https://plouguerneau.bzh/atlas-biodiversite-communale/ La Mairie de Plouguerneau propose dans le cadre de son Atlas de la biodiversité une balade naturaliste nocturne riche en découvertes !

Le long de la coulée verte, il s’agira d’observer les vers luisants et les papillons de nuit, en compagnie d’Antoine, Gaël et Marie, naturalistes volontaires de la Commune, qui oeuvrent toute l’année à la connaissance de la biodiversité de Plouguerneau dans le cadre de sa démarche d’Atlas de la biodiversité. Observer, comprendre, s’immerger dans la nature la nuit… c’est à une expérience poétique et sensorielle que nous vous convions ! Informations pratiques :

À destination de tous les publics, à partir de 6 ans

Jauge : 20 personnes

Emmenez vos bottes et vos lampes torches ! Réservation auprès de l’Office du tourisme Parking Lieu-dit Kroaz Kenan Plouguerneau

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plouguerneau Autres Lieu Plouguerneau Adresse Plouguerneau Finistère Parking Lieu-dit Kroaz Kenan Ville Plouguerneau lieuville Parking Lieu-dit Kroaz Kenan Plouguerneau Departement Finistère

Plouguerneau Plouguerneau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouguerneau/

Balade naturaliste nocturne : découverte des vers luisants et des papillons de nuit à la pleine lune Plouguerneau 2022-08-12 was last modified: by Balade naturaliste nocturne : découverte des vers luisants et des papillons de nuit à la pleine lune Plouguerneau Plouguerneau 12 août 2022 Lieu-dit Kroaz Kenan Parking Plouguerneau Finistère

Plouguerneau Finistère