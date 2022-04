« Balade au cœur du bourg de Saint-Pair, le bourg des origines à aujourd’hui. » Saint-Pair-sur-Mer Saint-Pair-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Saint-Pair-sur-Mer Manche Habitée depuis l’âge de bronze, traversée par une voie romaine, dévastée par les vikings, Saint-Pair-Sur-Mer va devenir le siège d’une baronnie prospère, avant de connaître un long déclin, pour renaître sous l’impulsion des bains de mer. L’histoire de Saint Pair entre la « terre et la mer ». Date et horaires : Mercredi 10 août de 09h30 à 12h00 au départ de la Papotière sur la promenade du Soleil Couchant. Réservation auprès de l’Office Culturel au 02.33.70.60.41 Gratuit. Habitée depuis l’âge de bronze, traversée par une voie romaine, dévastée par les vikings, Saint-Pair-Sur-Mer va devenir le siège d’une baronnie prospère, avant de connaître un long déclin, pour renaître sous l’impulsion des bains de mer. L’histoire… Habitée depuis l’âge de bronze, traversée par une voie romaine, dévastée par les vikings, Saint-Pair-Sur-Mer va devenir le siège d’une baronnie prospère, avant de connaître un long déclin, pour renaître sous l’impulsion des bains de mer. L’histoire de Saint Pair entre la « terre et la mer ». Date et horaires : Mercredi 10 août de 09h30 à 12h00 au départ de la Papotière sur la promenade du Soleil Couchant. Réservation auprès de l’Office Culturel au 02.33.70.60.41 Gratuit. Saint-Pair-sur-Mer

