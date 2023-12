Marché à Azé Azé Azé, 1 janvier 2024, Azé.

Azé Loir-et-Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Jeudi 2024-01-01 16:00:00

fin : 2024-12-31 20:00:00

Rendez-vous tous les jeudis soir au petit marché d’Azé !.

Marché à Azé. Commerçants et producteurs présents : la Ferme du Petit pont (fromages de chèvres et légumes), Pizza sympa, Ferme de Gorgeat (produits à base de porc), cuisine marocaine 100% maison (à emporter tous les 15 jours), boucherie-charcuterie-traiteur Pascal Gauthier (semaine impaire.), Baniaux à Bocaux (produits en Vrac), et Burger EMMAX.

Azé

Azé 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-21 par OT de Vendome – Territoires Vendomois